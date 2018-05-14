Суд оштрафовал мужчину в казачьей форме за мат на акции в Москве 5 мая

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал за нецензурную брань на тысячу рублей Евгения Федорченко, пришедшего на несанкционированную акцию 5 мая в казачьей форме, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Ранее источник, знакомый с ходом дела, рассказал РИА Новости, что бивший нагайкой участников несанкционированной акции мужчина был наказан за мелкое хулиганство.

"Постановлением Тверского суда Москвы Федорченко Евгений признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, а именно совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", — сказала собеседница агентства.

В ходе заседания Федорченко пояснил, что является казаком и состоит в общественной организации.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов ранее сообщил РИА Новости, что совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. По его словам, в совете хотели бы понять, были ли это настоящие реестровые казаки или те, кто пытается под них замаскироваться, были ли это члены движения НОД (Национально-освободительного движения — ред.) или кто-то иной.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУМВД по столице ранее сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.