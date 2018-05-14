КАЗАНЬ, 14 мая — РИА Новости. Полицейские задержали в Набережных Челнах водителя, сбившего женщину и протаранившего 10 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель МВД Татарстана.

"В Набережных Челнах 41-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь между домами по бульвару Кул Гали, не выбрал безопасную скорость и врезался поочередно в десять стоявших автомобилей. После удара об автомобиль Renault Megan, Hyundai отбросило на пешехода. 32-летняя женщина отделалась ушибами", — сказал собеседник агентства.

По информации МВД, после ДТП водитель Hyundai попытался скрыться, но был остановлен очевидцами и передан прибывшим сотрудникам полиции.

"Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Пострадавшей женщине медицинская помощь была оказана на месте", — уточнил собеседник агентства.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" КоАП РФ.

В настоящее время устанавливаются подробности дорожно-транспортного происшествия.