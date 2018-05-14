Жителя Нового Уренгоя объявили в международный розыск за вербовку боевиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая — РИА Новости. Следователи из Нового Уренгоя заочно обвинили местного жителя в вербовке террористов, он объявлен в международный розыск, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"Под влиянием обвиняемого один из его собеседников принял решение выехать в САР для вступления и участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, однако позже, вопреки уговорам обвиняемого, добровольно отказался от совершения преступления", — говорится в сообщении следственного управления.
В конце апреля Федеральная служба безопасности сообщила о спецоперации в Новом Уренгое, в ходе которой были задержаны 20 человек. У них нашли материалы, пропагандирующие деятельность ИГ*. Одновременно с этим в ФСБ рассказали о задержании четырех членов "спящей ячейки" террористической группировки, которые хотели провести ряд терактов в Москве. По информации ведомства, данная группа прибыла в столицу из Нового Уренгоя.
*Террористическая организация, запрещена в России