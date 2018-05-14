Жителя Нового Уренгоя объявили в международный розыск за вербовку боевиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мая — РИА Новости. Следователи из Нового Уренгоя заочно обвинили местного жителя в вербовке террористов, он объявлен в международный розыск, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, в прошлом году 21-летний мужчина, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, обсуждал со своими знакомыми идеологию радикального ислама, а также склонял их к необходимости выезда в САР для участия в террористической деятельности.

"Под влиянием обвиняемого один из его собеседников принял решение выехать в САР для вступления и участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*, однако позже, вопреки уговорам обвиняемого, добровольно отказался от совершения преступления", — говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что жителю Ямала заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность". "В ходе пресечения преступной деятельности обвиняемый скрылся и находится в международном розыске. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.

В конце апреля Федеральная служба безопасности сообщила о спецоперации в Новом Уренгое, в ходе которой были задержаны 20 человек. У них нашли материалы, пропагандирующие деятельность ИГ*. Одновременно с этим в ФСБ рассказали о задержании четырех членов "спящей ячейки" террористической группировки, которые хотели провести ряд терактов в Москве. По информации ведомства, данная группа прибыла в столицу из Нового Уренгоя.

*Террористическая организация, запрещена в России