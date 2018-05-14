В Московской области мальчик утонул в пожарном водоеме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Четырехлетний мальчик утонул в пожарном водоеме в Талдомском районе Московской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

"13 мая 2018 года в правоохранительные органы Талдомского района поступило сообщение об обнаружении в пожарном водоеме тела четырехлетнего ребенка с признаками утопления", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в тот день бабушка гуляла со своим внуком. Ребенок ехал на велосипеде впереди женщины и в какой-то момент пропал из виду. Проходя мимо пожарного водоема, она увидела велосипед внука, стоящий на берегу, а затем и самого мальчика на поверхности воды без признаков жизни.

Отмечается, что в настоящее время запланирована проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшедшего. Тело ребенка передано на судебно-медицинскую экспертизу.