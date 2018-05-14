Московскую клинику пластической хирургии проверяют после смерти пациенток

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Росздравнадзор проводит проверку московской клиники пластической хирургии после смерти нескольких пациенток, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в апреле в частной клинике на севере Москвы после операций скончались две женщины. СК РФ заявил, что возбуждено уголовное дело, расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике. В воскресенье СМИ сообщили, что в клинике скончалась еще одна пациентка.

"Мы вышли на проверку еще после первого случая. Проверка еще продолжается. Результаты промежуточные будут выложены по окончании в открытом доступе", — рассказали в Росздравнадзоре, отвечая на вопрос, идет ли проверка в клинике "Медланж" после третьего случая гибели пациентов.