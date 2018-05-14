Глава Якутии объявил режим ЧС в трех районах республики из-за паводка

ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов, пострадавших от паводка, сообщает в понедельник правительство республики Саха (Якутия).

Ранее режим ЧС на этих территориях был введен главами районов. Как уточняет правительство, ЧС регионального характера в этих районах введен с 12 мая после затопления паводком сел Амга, Чапчылган, Абага, Мяндигэ Амгинского района, поселка Эльдикан и села Кюпцы Усть-Майского района, села Мырыла Чурапчинского улуса. Ущерб от ЧС, по предварительным данным, превысил пять миллионов рублей.

"Обстановку, сложившуюся на территориях Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского улусов, указано признать как чрезвычайную ситуацию регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Борисов также постановил ввести режим ЧС для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководителем работ по ликвидации ЧС назначен первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.

Правительству Якутии и руководству трех районов поручено принять меры по обеспечению жизнедеятельности населения в условиях режима чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Усть-Майском районе подтоплено три населенных пункта: 677 дворовых территорий, в том числе 291 жилой дом. В зоне подтопления оказались более 1,3 тысячи человек, они отселены из подтопленной местности. В Амгинском районе вода ушла из домов, начался подсчет ущерба.