В Крыму рыбака оштрафуют за гибель дельфина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Рыбака в Крыму заставят уплатить штраф за гибель дельфина, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что к ним поступила информация о попадании в ставной невод в Балаклавской бухте черноморского дельфина. При этом к моменту прибытия пограничников к месту установленных сетей выяснилось, что их владелец уже избавился от неживой особи черноморской афалины.

При этом рыбак должен был известить дежурного Росприроднадзора о попавшем в сети животном и передать погибшее млекопитающее на экспертизу, однако этого не сделал, уточнили в ФСБ.

"Нарушителю грозит штраф", — говорится в сообщении.

Рыбака привлекут к административной ответственности по статье 8.17. КоАП РФ ("Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии"), добавили в ведомстве.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>