Трое осужденных "приморских партизан" обжаловали приговор

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Защита троих осужденных по делу "приморских партизан" обжаловала приговор подзащитным, сообщил РИА Новости представитель Приморского краевого суда.

Судья на очередном пересмотре дела "приморских партизан" 3 мая назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Предварительная жалоба поступила от Кириллова, от Никитина и его адвоката, основная жалоба – от Вадима Ковтуна и его адвоката", — сказал собеседник.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "приморских партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").