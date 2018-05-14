На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на три километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту три километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"В понедельник утром по местному времени на вулкане Карымский был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до трех тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 50 километров в юго-западном направлении от исполина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что частицы пепла могут представлять опасность для низколетящих самолетов и вертолетов.

По информации краевого главка МЧС, угроза пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края отсутствует.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.

Одиннадцатого мая на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря вулкан Ключевской, который является самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 метров).