Суд не арестовал мужчину, ради шутки поднявшего росгвардейца в метро

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отказался отправлять под домашний арест мужчину, который пронес росгвардейца на руках в столичном метрополитене, сообщили в субботу РИА Новости в суде.

"Судья Попов отказался удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор также не поддержал заявленное ходатайство следственных органов", — сказали в суде.

Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки".

В отношении фигуранта было возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского").

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, который находился в форменном обмундировании и являлся представителем власти.