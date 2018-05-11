В Москве под домашний арест поместили бизнесмена из Казахстана

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказался заключать в СИЗО объявленного Казахстаном в международный розыск по делу о мошенничестве бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева и отправил его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства прокурора в отношении Ертаева в виде заключения под стражу отказать, избрать в отношении Ертаева меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня 2018 года. Освободить его из-под стражи в зале суда", — сказала судья.

Ертаев будет находиться под домашним арестом в его московской квартире, куда его из зала суда доставит сотрудник ФСИН.

Прокуратура Москвы требовала заключить Ертаева в СИЗО для последующей его экстрадиции в Казахстан.