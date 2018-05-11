Экс-мэра Ельца, угрожавшего журналистам топором, будут судить

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший мэр Ельца, который угрожал топором съемочной группе журналистов телеканала "Россия 1", пойдет под суд, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что 16 марта экс-мэр Ельца, чьи родственники фигурируют в деле о незаконном обороте наркотиков, отказался от общения со съемочной группой программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 1", а также повредил микрофон одного из журналистов. Как отмечали правоохранители, демонстрируя топор, мэр угрожал расправой съемочной группе. Было возбужденно уголовное дело по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенного с насилием над журналистами, а равно с угрозой применения такого насилия".

"Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя города Ельца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 144 УК РФ… Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут переданы в суд", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сообщается, что обвиняемый вину в совершении преступления не признал, выдвинув версию о провокации. Однако его доводы следствие опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты очных ставок и видеозапись конфликта.