В Нижнем Новгороде мужчина задержал педофила, напавшего на девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Педофила удалось задержать в Нижнем Новгороде благодаря действиям свидетеля, который стал очевидцем нападения на 13-летнюю девочку: он догнал злоумышленника и привез его к правоохранителям, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 27 апреля нетрезвый мужчина на улице напал на 13-летнюю девочку и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Его действия пресек очевидец, который догнал злоумышленника и на своей машине привез и передал правоохранителям.

"Именно благодаря активной гражданской позиции свидетеля подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан в кратчайшие сроки. 40-летнему мужчине предъявлено обвинение, вину он признал в полном объеме. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хищения, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть его гражданской жены. В СК подчеркнули, что следователи располагают информацией о причастности подозреваемого к совершению аналогичного преступления в отношении еще двух малолетних девочек.