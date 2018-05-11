Суд оставил без движения жалобу на немедленную блокировку Telegram

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу на немедленное исполнение решения о блокировке Telegram: до 4 июня защите предложено исправить недостатки, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По словам пресс-секретаря, если защита не согласна с решением суда, она должна подать апелляционную жалобу, однако юристы Telegram оформили частную жалобу. В этом и состоит процессуальное нарушение.

О каких именно процессуальных недостатках идет речь, пока не уточняется.

"В Таганский районный суд Москвы поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership… Cудья пришел к выводу, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 4 июня", — сказала Сухинина.

По словам пресс-секретаря, если заявитель не согласен с решением суда, ему надлежит представить в суд апелляционную жалобу по числу лиц, участвующих в деле, приложив документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.