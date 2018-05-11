МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, проникшего на радиостанцию "Эхо Москвы" и пытавшегося убить ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.
Экспертиза признала, что в момент преступления Гриц не осознавал, что делает. На принудительном лечении настаивали следствие и обвинение. Представители Фельгенгауэр согласны с мерой.
В свою очередь защита Грица не оспаривала заключение экспертизы, но просила смягчить обвинение. Адвокаты планируют добиваться, чтобы их клиента лечили в Израиле. У обвиняемого — двойное гражданство.
Нападение на ведущую
Его задержали на месте, ведущую прооперировали.
На допросах Гриц частично признал вину, но уточнил, что убивать не собирался. Из его объяснений следовало, что Фельгенгауэр "преследовала его два месяца через телепатический контакт".
В эфир журналистка вернулась примерно через две недели после нападения.