Раненый студент новосибирского колледжа рассказал об отношениях со стрелком

НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Раненый однокурсником студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий в Барабинске Новосибирской области рассказал детскому омбудсмену, что никогда не конфликтовал со стрелявшим подростком и шокирован его поведением.

По данным СК, утром 10 мая 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу. Заведено дело по статье УК РФ "покушение на убийство совершенное общеопасным способом". По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

"Ему (раненому подростку) проведена операция, но он уже находится в сознании, мы поговорили. Он, конечно, шокирован случившимся и растерян: говорит, что не ожидал такого от сокурсника и никогда с ним не конфликтовал", — привели слова уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Любови Зябревой в ее аппарате.

Изучив документы, справки, характеристики, детский омбудсмен отметила, что все студенты — участники событий проживают в обычных семьях, в которых родители работают, семьи на профилактических учетах не состояли.

"Семнадцатилетний стрелявший подросток, судя по характеристике, учился не очень успешно, но при этом его поведение никаких нареканий не вызывало: парень характеризуется как неконфликтный, активный, уравновешенный, проявляющий интерес к внеклассным мероприятиям", — рассказали в аппарате омбудсмена.

Зябрева встретилась с пострадавшими и их родителями, а также провела встречу со студентами в общежитии колледжа, рассказала подросткам об их правах, в том числе при проведении следственных действий.

"Детский омбудсмен убедилась, что давления со стороны педагогов и других взрослых на ребят не оказывается. Проживающие в общежитии находятся в привычном будничном режиме, обстановка спокойная", — сообщили в аппарате, отметив, что тем не менее, со студентами в общежитии и с пострадавшими подростками в больнице будут работать профессиональные психологи.

Любовь Зябрева считает преждевременным говорить о причинах произошедшего, так как достоверно установить мотивы подростка сможет только следствие. "Версий может быть много, мнений я тоже услышала много, и совершенно разных. Но пока все это — лишь предположения", — считает детский омбудсмен.