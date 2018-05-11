Раненый студент новосибирского колледжа рассказал об отношениях со стрелком

НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Раненый однокурсником студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий в Барабинске Новосибирской области рассказал детскому омбудсмену, что никогда не конфликтовал со стрелявшим подростком и шокирован его поведением.
"Ему (раненому подростку) проведена операция, но он уже находится в сознании, мы поговорили. Он, конечно, шокирован случившимся и растерян: говорит, что не ожидал такого от сокурсника и никогда с ним не конфликтовал", — привели слова уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Любови Зябревой в ее аппарате.
Изучив документы, справки, характеристики, детский омбудсмен отметила, что все студенты — участники событий проживают в обычных семьях, в которых родители работают, семьи на профилактических учетах не состояли.
Зябрева встретилась с пострадавшими и их родителями, а также провела встречу со студентами в общежитии колледжа, рассказала подросткам об их правах, в том числе при проведении следственных действий.
Любовь Зябрева считает преждевременным говорить о причинах произошедшего, так как достоверно установить мотивы подростка сможет только следствие. "Версий может быть много, мнений я тоже услышала много, и совершенно разных. Но пока все это — лишь предположения", — считает детский омбудсмен.