Почти 40 населенных пунктов отрезаны паводком в пяти регионах России

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Около 40 населенных пунктов все еще отрезаны паводковыми водами на территории пяти регионов трех федеральных округов страны, сообщили РИА Новости в пятницу в МЧС России.

"В Мордовии, Костромской, Нижегородской, Рязанской и Свердловской областях в результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 37 населенных пунктов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что организованы 16 лодочных переправ, жизнедеятельность населения не нарушена.

По данным МЧС, на территории России в зонах подтопления остаются 33 низководных моста и 17 участков автомобильных дорог. Отселены 852 человека. К ликвидации последствий паводка привлечены более 820 человек и 240 единиц техники, в том числе 79 плавсредств.