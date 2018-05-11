На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровой столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
По информации краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Ключевской активизировался 25 апреля.