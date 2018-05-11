Глава Якутии требует не допустить роста цен в подтопленных селах

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов, который побывал в подтопленном паводком Амгинском районе, обратил внимание местных властей на необходимость обеспечить поселки лекарствами и продуктами, а также не допустить роста цен на них, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что на территории Амгинского района подтоплено 256 дворовых территорий, 171 жилой дом в четырех населенных пунктах. Заблаговременно отселено 734 человека, в том числе около 300 детей. Более 20 человек находятся в эвакопунктах, остальные у — родственников. В районе введен режим ЧС. Накануне Борисов вылетел в пострадавший район, где провел совещание по ликвидации ЧС и встретился с населением.

"Егор Борисов обратил внимание на обеспечение населения лекарственными препаратами, продуктами питания и чистой питьевой водой… на важность своевременного оповещения населения об отключении электроэнергии. Глава республики поручил провести переговоры с предпринимателями, чтобы не допустить фактов завышения цен на продукты питания, чистую воду и лекарства", — говорится в сообщении.

Как сообщила главный врач Амгинской центральной районной больницы Софья Александрова, район обеспечен лекарствами в полном объеме. Все больницы и фельдшерско-акушерские пункты Амгинского района полностью обеспечены питьевой водой, дизель-генераторами и соляркой.

"Также в полном объеме получены вакцины от дизентерии и бактериофаги. Создано 16 сестринско-врачебных бригад по всем наслегам, в том числе четыре в Амге. Врачи пошли по домам и по пунктам временного размещения, провели вакцинацию населения против дизентерии и гепатита А",– приводятся в сообщении слова Александровой.

Отмечается, что для обеспечения сел Болугур и Оннёс вертолетом завезена тонна муки, которой хватит на 20 дней. Другие села обеспечены хлебом, который возят по трассе и объездным дорогам. Улус обеспечен 50 тоннами чистой воды. Станция очистки воды работает в две смены, за сутки производится 10 тонн чистой воды. Дневная норма потребления составляет шесть тонн. Кроме того, организован подвоз воды из Мегино-Кангаласского улуса. Подготовлены шесть пунктов временного размещения населения, которые обеспечены продуктами, медикаментами и средствами первой необходимости. Всем пенсионерам в ближайшее время выплатят пенсии.

Также Борисов сделал замечание по отгону домашних животных на безопасное место, так как на окраине Амги видел лошадей, стоящих в воде. Главе доложили, что отгон домашних животных – почти 1,2 тысячи голов — проведен заблаговременно. Лошади, которых видел Борисов, принадлежат хозяевам, не верившим информации о паводке. В итоге спасателям пришлось доставлять коров и лошадей в безопасные места на моторных лодках.

Сообщается, что в подтопленном районе организована круглосуточная работа оперативных штабов в администрации района и поселках. Проводится подворовой обход, порядок обеспечивают полиция и дружинники.-0-