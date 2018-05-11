Глава Якутии требует не допустить роста цен в подтопленных селах

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов, который побывал в подтопленном паводком Амгинском районе, обратил внимание местных властей на необходимость обеспечить поселки лекарствами и продуктами, а также не допустить роста цен на них, сообщается на сайте правительства региона.
"Егор Борисов обратил внимание на обеспечение населения лекарственными препаратами, продуктами питания и чистой питьевой водой… на важность своевременного оповещения населения об отключении электроэнергии. Глава республики поручил провести переговоры с предпринимателями, чтобы не допустить фактов завышения цен на продукты питания, чистую воду и лекарства", — говорится в сообщении.
Как сообщила главный врач Амгинской центральной районной больницы Софья Александрова, район обеспечен лекарствами в полном объеме. Все больницы и фельдшерско-акушерские пункты Амгинского района полностью обеспечены питьевой водой, дизель-генераторами и соляркой.
"Также в полном объеме получены вакцины от дизентерии и бактериофаги. Создано 16 сестринско-врачебных бригад по всем наслегам, в том числе четыре в Амге. Врачи пошли по домам и по пунктам временного размещения, провели вакцинацию населения против дизентерии и гепатита А",– приводятся в сообщении слова Александровой.
Также Борисов сделал замечание по отгону домашних животных на безопасное место, так как на окраине Амги видел лошадей, стоящих в воде. Главе доложили, что отгон домашних животных – почти 1,2 тысячи голов — проведен заблаговременно. Лошади, которых видел Борисов, принадлежат хозяевам, не верившим информации о паводке. В итоге спасателям пришлось доставлять коров и лошадей в безопасные места на моторных лодках.
Сообщается, что в подтопленном районе организована круглосуточная работа оперативных штабов в администрации района и поселках. Проводится подворовой обход, порядок обеспечивают полиция и дружинники.-0-