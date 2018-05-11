Источник сообщил о возбуждении уголовного дела по обращению Винника

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег. Архивное фото

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег. Архивное фото

МОСКВА/АФИНЫ, 11 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.

"Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц", — сказал источник.

"Процессуального статуса у Винника нет", — добавил он.