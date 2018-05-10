Всех шахтеров вывели из аварийного участка "Распадской"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Все шахтеры "Распадской" выведены из аварийного участка, опасности для их жизни и здоровья нет, сообщил РИА Новости представитель компании Evraz, которая владеет шахтой.

"Все люди выведены из аварийного участка, опасности для их жизни и здоровья нет. Предположительно, произошло возгорание технического оборудования. Специалисты ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – ред.) приступают к устранению возгорания", — сказал собеседник РИА Новости

Ранее источник РИА Новости сообщал, что после возгорания угля в лаве на шахте "Распадская" под комбайном на глубине 500 метров на поверхность выводят 195 горнорабочих. По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Он уточнил, что на месте ЧП работают шесть отделений горноспасателей.