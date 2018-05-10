В Кузбассе вспыхнул пожар на шахте "Распадская"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кемеровской области вспыхнул пожар произошел на шахте "Распадская", сообщили РИА Новости в Ростехнадзоре.

Собеседник агентства добавил, что сейчас создают комиссию по расследованию причин аварии. На месте находятся cотрудники ведомства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в шахте на глубине 500 метров загорелся уголь в лаве под комбайном. Идет эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.

После сообщения о пожаре акции шахты на Московской бирже упали на 3,5 процента — до минимума с 26 апреля.

В декабре на "Распадской" произошло возгорание метана. Тогда на поверхность самостоятельно эвакуировались более 450 горняков. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, шахтное оборудование не пострадало. На следующий день предприятие возобновило работу.