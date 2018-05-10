Скорая помощь решила госпитализировать Малобродского из суда

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Врачи скорой помощи рекомендовали госпитализировать фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, которому стало плохо после того, как суд в четверг повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.

"По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение", — сказала РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, Малобродского повезут в 20-ю городскую клиническую больницу.

При этом, по данным на 17.00 мск, Малобродский продолжает находиться в конвойном помещении суда, в больницу его еще не увезли.

Распространенные в СМИ утверждения, что у продюсера диагностировали инфаркт, защита пока не комментирует.