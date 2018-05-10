Суд вернул следствию повторную просьбу о переводе Малобродского из СИЗО

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг отказался рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского из-за не вступивших в законную силу предыдущих решений по аналогичному вопросу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Елена Ленская перед рассмотрением ходатайство о переводе Малобродского под домашний арест поставила на обсуждение вопрос о возврате материала следствию без его рассмотрения, поскольку предыдущие решения по мере пресечения не вступили в силу.

Прокурор поддержала позицию о возврате следователю повторного ходатайства.

Ходатайство СКР в понедельник в суд пришел поддерживать руководитель следственной группы по делу "Седьмой студии" Александр Лавров, который настаивал на рассмотрении ходатайства.

Недавно полковник Лавров получил повышение — указом президента России он стал старшим следователем по особо важным делам при главе СК РФ Александре Бастрыкине.