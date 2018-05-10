В Воронеже бывшая сотрудница сотовой компании "подглядывала" за звонками

ВОРОНЕЖ, 10 мая — РИА Новости. Бывшая сотрудница одной из компаний сотовой связи в Воронеже предстанет перед судом за незаконный просмотр детализации телефонных переговоров двух знакомых девушек, которую она использовала для давления на них, сообщает областной главк Следственного комитета.

Двадцатишестилетнюю жительницу Воронежа обвиняют по статье о нарушении тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным следствия, она просматривала детализации с 30 ноября прошлого года по 22 февраля нынешнего, после чего использовала эту информацию для психологического воздействия на девушек через переписку в соцсетях. Кроме того, она звонила им от имени вымышленного персонажа.

Как отмечает следствие, обвиняемая признала вину и дала подробные показания. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК Елена Мануковская, причиной случившегося стала ссора обвиняемой с девушками, которым она решила отомстить таким образом.