Названа вероятная причина стрельбы в колледже под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Предварительной причиной происшествия в барабинском колледже, где студент ранил сокурсника и покончил с собой, является личный конфликт, сообщила региональная прокуратура.
Раненый госпитализирован, его оперируют.
Также во время ЧП двое выпрыгнули из окна и получили переломы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Молодой человек пронес оружие в здание в разобранном виде и собрал его в коридоре колледжа. По предварительны данным, оно принадлежало отцу подростка.
Молодой человек мог пойти на преступление "из личных неприязненных отношений", считают в прокуратуре. Там уточнили, что подростка могли унижать: смысл слов стрелявшего сводился к тому, что над ним "издевались".
Что известно о подростках и колледже
Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре исполнилось 95 лет. В колледже готовят высококвалифицированных рабочих для предприятий Западно-Сибирской железной дороги.
Уточняется, что раненый — житель Чановского района, а стрелявший — из города Куйбышев.
Прокурор проверит работу органов системы профилактики подобных ситуаций.