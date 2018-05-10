В Югре умер инструктор, пострадавший из-за нераскрывшегося парашюта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая — РИА Новости. Инструктор из Мегиона (ХМАО), ранее госпитализированный в реанимацию с серьезными травмами после прыжка в тандеме с парашютом, который не раскрылся в воздухе, скончался, сообщили РИА Новости в четверг в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в конце апреля в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом. Девушка-подросток выполняла прыжок с инструктором, в воздухе их парашют не раскрылся, из-за чего они упали на землю и были госпитализированы в реанимацию. По данному факту в следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В связи с кончиной инструктора уголовное дело переквалифицироваться не будет, так как данную услугу оказывал сам погибший, а потерпевшей является девушка", — пояснил собеседник агентства.

Информацию о смерти инструктора из Мегиона РИА Новости подтвердили также в региональном департаменте здравоохранения, уточнив, что это произошло в среду.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, на прошлой неделе пострадавшую девушку перевели в реанимационное отделение больницы в Нижневартовске, однако сейчас, как предполагается, она проходит лечение в травматологии Сургута. Угрозы ее жизни нет.

В пресс-центре администрации Мегиона ранее сообщали, что имевшийся у девушки с инструктором запасной парашют в момент прыжка раскрылся не полностью, за 21-летнюю историю существования местного аэроклуба "Икар" такой случай произошел впервые.

Как отмечали ранее пользователи социальных сетей, 61-летний инструктор в воздухе успел сгруппироваться, в результате чего принял основной удар на себя, тем самым он спас жизнь девушки.