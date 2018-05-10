В Югре умер инструктор, пострадавший из-за нераскрывшегося парашюта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая — РИА Новости. Инструктор из Мегиона (ХМАО), ранее госпитализированный в реанимацию с серьезными травмами после прыжка в тандеме с парашютом, который не раскрылся в воздухе, скончался, сообщили РИА Новости в четверг в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
"В связи с кончиной инструктора уголовное дело переквалифицироваться не будет, так как данную услугу оказывал сам погибший, а потерпевшей является девушка", — пояснил собеседник агентства.
Информацию о смерти инструктора из Мегиона РИА Новости подтвердили также в региональном департаменте здравоохранения, уточнив, что это произошло в среду.
В пресс-центре администрации Мегиона ранее сообщали, что имевшийся у девушки с инструктором запасной парашют в момент прыжка раскрылся не полностью, за 21-летнюю историю существования местного аэроклуба "Икар" такой случай произошел впервые.
Как отмечали ранее пользователи социальных сетей, 61-летний инструктор в воздухе успел сгруппироваться, в результате чего принял основной удар на себя, тем самым он спас жизнь девушки.