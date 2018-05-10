В Новосибирской области студент ранил однокурсника и покончил с собой

НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает областное правительство.

Инцидент произошел в городе Барабинск в четверг. В полиции и Следственном управлении СК по региону РИА Новости сообщили, что информация о происшествии уточняется.

Врио губернатора Андрей Травников отменил запланированную ранее поездку в Ордынский район и вылетел в Барабинск.

На место направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, созданной по поручению главы региона. Ее возглавил замминистра образования области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, на место трагедии выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних.

Состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем минздрава региона, отметили в пресс-службе облправительства.

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре 2017 года исполнилось 95 лет, ведет подготовку высококвалифицированных рабочих для предприятий Западно-Сибирской железной дороги. Колледж располагается в трех учебных корпусах в Железнодорожном и Заельцовском районов Новосибирска, а также одном учебном корпусе и общежитии Барабинска. За годы существования учебное заведение подготовило тысячи рабочих для железнодорожного транспорта.