В Новосибирской области студент ранил однокурсника и покончил с собой

НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает областное правительство.
Врио губернатора Андрей Травников отменил запланированную ранее поездку в Ордынский район и вылетел в Барабинск.
На место направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, созданной по поручению главы региона. Ее возглавил замминистра образования области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, на место трагедии выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних.
Состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем минздрава региона, отметили в пресс-службе облправительства.
Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений, которому в декабре 2017 года исполнилось 95 лет, ведет подготовку высококвалифицированных рабочих для предприятий Западно-Сибирской железной дороги. Колледж располагается в трех учебных корпусах в Железнодорожном и Заельцовском районов Новосибирска, а также одном учебном корпусе и общежитии Барабинска. За годы существования учебное заведение подготовило тысячи рабочих для железнодорожного транспорта.