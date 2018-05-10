Министра связи Якутии отстранили от должности на время проверки

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов отстранен от должности на время проверки после того, как прокуратура нашла в его работе нарушения закона о коррупции, сообщает правительство региона.
"В соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции" глава Якутии Егор Борисов отстранил от занимаемой должности министра связи и информационных технологий РС (Я) Александра Борисова на период проведения проверки. Соответствующее распоряжение Егор Борисов подписал 10 мая", — говорится в сообщении.
Документ принят по представлению прокуратуры в адрес главы республики.