Министра связи Якутии отстранили от должности на время проверки

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов отстранен от должности на время проверки после того, как прокуратура нашла в его работе нарушения закона о коррупции, сообщает правительство региона.

Ранее надзорное ведомство региона информировало, что министр Борисов нарушил закон о коррупции: не сообщил работодателю о конфликтной ситуации, возникшей в связи с трудоустройством его сына на руководящую должность в подведомственное ему ГУП "ТЦТР". Также, по данным прокуратуры, министр, замещая должность генерального директора ГУП, фиктивно устроил туда двух приятелей, которые фактически там не работали.

"В соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции" глава Якутии Егор Борисов отстранил от занимаемой должности министра связи и информационных технологий РС (Я) Александра Борисова на период проведения проверки. Соответствующее распоряжение Егор Борисов подписал 10 мая", — говорится в сообщении.

Документ принят по представлению прокуратуры в адрес главы республики.