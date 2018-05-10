В Забайкалье площадь лесных пожаров выросла в два с половиной раза

ЧИТА, 10 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края за прошедшие сутки выросла в 2,5 раза и составила 29 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минприроды.

Это максимум, зарегистрированный с начала пожароопасного сезона.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, самые крупные пожары действуют на территории Агинского Бурятского округа.

"В тушении пожаров участвует 791 человек, в том числе парашютисты-десантники КГУ "Читинская авиабаза", сотрудники КГСАУ "Забайкаллесхоз", специалисты лесной охраны ГКУ "Управление лесничествами Забайкальского края". Задействовано 155 единиц техники. Также для оперативной переброски парашютистов-десантников и груза в труднодоступные места пожаров по районам края в Забайкалье задействованы 2 вертолета Ми-8. В режиме ожидания находится самолет-амфибия Бе-200", — сказали в пресс-службе Минприроды.

На территории всего региона введён особый противопожарный режим, в большинстве районов закрыт доступ в леса, запрещено жечь сухую траву и разводить огонь как в лесу, так и на придомовой территории. Возбуждено 10 уголовных дел в отношении нарушителей противопожарного режима.