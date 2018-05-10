В работе министра связи Якутии нашли коррупционные нарушения

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура и УФСБ Якутии установили, что министр связи и информационных технологий республики нарушил закон о коррупции, сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокуратура республики по информации УФСБ России по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

"Согласно материалам прокурорской проверки, министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), чья должность отнесена к категории государственных должностей республики, допустил нарушения, связанные с конфликтом интересов. Так, им в нарушение ФЗ "О противодействии коррупции" не сообщено работодателю о конфликтной ситуации, возникшей в связи с трудоустройством его сына на руководящую должность в подведомственное ему ГУП "ТЦТР", — говорится в сообщении.

Также прокуратура сообщает, что установила факт, когда в период замещения министром должности генерального директора ГУП он фиктивно трудоустроил в ГУП "ТЦТР" двух приятелей. Они имели неполное среднее образование и фактически на предприятии не работали, сообщает прокуратура.

"При этом сын министра связи и информационных технологий республики, действуя в интересах отца, в период замещения должности заместителя и первого заместителя генерального директора ГУП "ТЦТР" подписывал табеля учета рабочего времени в отношении указанных лиц", — отмечает ведомство.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес главы Республики Саха (Якутия) представление, которое находится на рассмотрении и контроле. Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) материалы направлены в следственный орган для проведения процессуальной проверки.