Следователи начали проверку после обрушения пятиэтажки в Саратове

САРАТОВ, 8 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи после обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове изымают документы в управляющей компании, сообщил РИА Новости во вторник прокурор Ленинского района города Андрей Волков.

"По факту обрушения проводится проверка с привлечением следственных органов. Сотрудники следственных органов изымают в управляющей компании необходимые документы, которые касаются технического состояния и эксплуатации дома", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дом находится под управлением ООО "У.К. Ленинского района".

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник вечером по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, из них всех желающих разместили в гостиницы.