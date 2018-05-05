Умер глава информагентства ANNA-News Марат Мусин

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Глава информационного агентства ANNA-News, военкор Марат Мусин скончался в Казани, сообщил в субботу один из сотрудников агентства.

"Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай", — сказал собеседник РИА Новости.

Марат Мусин — военный корреспондент, политолог, востоковед, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.