Умер глава информагентства ANNA-News Марат Мусин

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Глава информационного агентства ANNA-News, военкор Марат Мусин скончался в Казани, сообщил в субботу один из сотрудников агентства.
"Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай", — сказал собеседник РИА Новости.
Марат Мусин — военный корреспондент, политолог, востоковед, доктор экономических наук, профессор. Был основателем и руководителем абхазского агентства ANNA-News.
#AnnaNews с прискорбием сообщает о смерти основателя и лидера нашего агентства Марата Мазитовича Мусина. Приносим искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям. Вечная память. pic.twitter.com/qomblj6Xtz— ANNA-News (@annanews_info) 5 мая 2018 г.