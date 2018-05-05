В Красноярске полиция задержала 15 человек на несанкционированном митинге

КРАСНОЯРСК, 5 мая — РИА Новости. Как минимум 15 нарушителей задержаны на несанкционированном митинге в Красноярске, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального, проходят в субботу в ряде городов России, некоторые из них не согласованы с местными властями. В Красноярске митинг не был санкционирован. Сторонники Навального в Красноярске опубликовали в соцсетях письмо от администрации города, в котором сообщается, что мэрия не согласовывает мероприятие. В письме отмечается, что "на указанные в вашем уведомлении время и место проведения митинга в администрацию города ранее поступило уведомление организаторов иного публичного мероприятия с иными целями".

На Красной площади в Красноярске собралась толпа. Представители городской полиции предупредили людей, что проведение митинга разрешено не было, и попросили их разойтись.

Примерно через час митингующие двинулись с Красной площади в сторону площади Революции. Полицейские в экипировке перекрыли им путь, после чего часть митингующих пошла в обход по проезжей части. После этого полицейские задержали несколько митингующих, посадили их в автобус и полицейские автомобили.