СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Украинское рыболовецкое судно, занимавшееся незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России, задержано в Черном море, сообщает крымское пограничное управление ФСБ России.

"Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" … задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков, Украина)", — говорится в релизе.

Уточняется, что судно с помощью сетей ловило камбалу-калкан в исключительной экономической зоне России.

Изъяты несколько километров сетей, а судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым. Пограничники подчеркнули, что действуют "в строгом соответствии с международным морским правом".

Ранее российские пограничники предупредили, что будут принимать меры, чтобы пресекать деятельность браконьеров, и требовать от рыбаков, в том числе, украинских, соблюдения международного морского законодательства.

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно "Норд" с 10 членами экипажа. Все они россияне, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне.

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