В Тульской области погиб школьник после обрушения стены заброшенного дома

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели 12-летнего школьника в Тульской области, на которого рухнула стена заброшенного дома, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино Чернского района два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок скончался на пути в больницу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Зинаида Каминская, предположительно, братья 12 и 16 лет разбирали на кирпичи расположенный по соседству с их жильем заброшенный дом для хозяйственных нужд. Младшего мальчика родители повезли в больницу на своей машине, но по дороге встретили скорую, которая и констатировала смерть ребенка.