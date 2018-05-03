Прокуроры проверили пожарную безопасность более тысячи ТРЦ в шести регионах

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Прокуроры проверили исполнение закона о пожарной безопасности в тысяче торгово-развлекательных центров в шести регионах России, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

В регионах прокуроры при участии МЧС России проводили проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек.

"В Калининградской, Амурской, Тамбовской и Иркутской областях, Республиках Алтай и Башкортостан прокуроры проверили более 1 тысячи объектов", — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуроры уделили особое внимание работе систем сигнализации и аварийного пожаротушения.

По результатам проверок было возбуждено около 1 тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено свыше 100 заявлений, в том числе с требованием приостановки деятельности, отметил собеседник агентства.

В частности, сообщается, что в Калининградской области суды приостановили деятельность 11 торговых центров.