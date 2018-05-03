Суд отклонил первый иск жителей Волоколамска с требованием закрыть "Ядрово"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Волоколамский городской суд Московской области отклонил первый иск местных жителей к ООО "Ядрово" с требованием прекратить деятельность мусорного полигона, сообщили РИА Новости в суде.

"В удовлетворении иска было отказано", — сказала собеседница агентства.

По словам представителей потерпевших, всего заявлено восемь исков о возмещении морального вреда на общую сумму в 5,5 миллионов рублей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

Это первый иск жителей города с требованием закрыть свалку, по которому вынесено решение. Они требуют прекращения деятельности по сбору и транспортировке отходов. Также истцы настаивают на закрытии полигона, устранении допущенных нарушений прав на окружающую среду и санитарно-экологическую безопасность.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова ранее пояснила РИА Новости, что в суд было подано восемь отдельных исков и все они приняты к рассмотрению. При этом законодательство позволяет жителям Волоколамска подавать и новые иски, если они считают свои права нарушенными.

На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня.