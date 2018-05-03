В Сургуте опровергли информацию о продаже тапочек с георгиевской лентой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мая — РИА Новости. История с продажей в Сургуте домашних тапочек с изображениями георгиевской ленты и советских солдат не соответствует действительности, заявил РИА Новости советник мэра Александр Оверчук.

В четверг в сообществе "Типичный Сургут" в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация с фотографией домашних тапочек, на которых изображены георгиевская лента и лица советских солдат. Автор в описании к публикации подчеркнул, что наткнулся на эту продукцию "в одном из сургутских магазинов". В настоящее время запись удалена из указанного сообщества.

Реагируя на эту публикацию, глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" выразил готовность проверить магазин, который якобы торгует данной продукцией.

Одновременно с этим он посоветовал журналистам уточнить описанные факты, предположив, что "эта неприятная история" могла произойти в Брянске. В подтверждение своих слов мэр Сургута опубликовал ссылку на одно из брянских СМИ, где ранее уже была размещена схожая фотография из соцсетей.

"Это перепост публикации из Брянска, может, хвост даже еще длиннее. Так что это абсолютно не наше", — сказал Оверчук РИА Новости, уточнив, что проверка магазина, о которой сообщал мэр Сургута, "пока отменяется".

В свою очередь в прокуратуре Югры заявили РИА Новости, что никаких обращений в надзорное ведомство в этой связи не поступало.

"С точки зрения морали, может быть, стоит рассматривать эту ситуацию. Но как такового нарушения законодательства в том, что кто-то реализует тапочки с изображением георгиевской ленты, нет. Соответственно, проверка в этой связи никакая не проводится", — подчеркнули в прокуратуре.

В региональном управлении МВД также отметили, что в полицию из-за продажи тапочек с символикой, связанной с Великой Отечественной войной, не обращались.