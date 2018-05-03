"Приморских партизан" приговорили к длительным срокам заключения

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Приморский краевой суд, пересмотрев дело "приморских партизан", приговорил пятерых фигурантов к реальным срокам заключения, которые близки к максимальным: четверым из них дали более 20 лет в колонии. Прокуратура и семьи жертв преступлений довольны приговором, а защита осужденных намерена его обжаловать.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "приморских партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

В суде пересматривался эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные 10 апреля признали всех фигурантов виновными, однако сочли их заслуживающими снисхождения.

До 25 лет строгого режима

Судья 3 мая назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21,5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Примерно такие же сроки просило назначить фигурантам и государственное обвинение.

"Суд согласился с позицией гособвинения в части квалификации действий подсудимых, назначив непосредственным исполнителям убийств наказание, приближенное к максимальному сроку, предусмотренному Уголовным кодексом РФ", — сказал РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

"Приморских партизан" обязали заплатить родным потерпевших около 3 миллионов рублей — компенсацию морального вреда.

Родным жертв Пономаренко и Макаренко Кириллов выплатит 50 тысяч рублей, а Ковтун — 30 тысяч рублей, остальные фигуранты дела заплатят по 500 тысяч рублей.

"Прокуратура хорошо поработала"

Родные жертв преступлений приговором довольны, хотя отмечают, что он мог бы быть и строже.

"Да, довольна. Как мать я бы их сама перестреляла. Ну, так да — я думала они выйдут, а что их упрятали — это хорошо. Они виновны! Я их знаю, с ними в одном доме жила", — сказала журналистам мать одного из убитых.

Сестра одной из жертв отметила успешные действия прокуратуры. "Решение устраивает — они получили наказание. Прокуратура хорошо поработала. Мы, честно говоря, не надеялись, что все справедливо встанет на свои места", — сказала она журналистам после заседания.

Защитники "приморских партизан" сочли приговор несправедливым, некоторые заявили, что обжалуют его. Адвокаты Никитина уже подготовили предварительную жалобу.

"Никитин никогда не входил в группу "приморские партизаны" — это его позиция. И показания, которые он давал на следствии, были получены незаконным путем", — сказал адвокат Никитина журналистам. Вторая защитница Никитина отметила, что жалоба подготовлена, ее дополнят доводами и подадут в Верховный суд.

Адвокат Кириллова заявил, что подзащитный осужден за преступление, которое не совершал. Апелляция, по его словам, будет подана при желании клиента. Адвокаты Илютикова и Александра Ковтуна сказали, что решение по апелляции также примут их клиенты.