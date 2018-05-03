В Приморье более 25 тысяч человек остались без света из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Около 26,6 тысячи жителей Приморья остались без света из-за мощного циклона, бушующего в крае, сообщается на сайте Минэнерго.

Отмечается, что с вечера 2 мая по настоящее время из-за штормового ветра с дождем происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Третьего мая по состоянию на 02.00 отключены: ВЛ 110 кВ – 7; ВЛ 35 кВ – 3; ВЛ 6-10 кВ – 24; ПС 110 кВ – 3; ТП 6-10 кВ – уточняется. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 26,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 31 МВт. Температура наружного воздуха 4 градуса", — говорится в справке министерства.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 16 бригад в составе 56 человек и 16 единиц специальной техники.

Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение на 2 и 3 мая из-за подхода в край мощного циклона, местами в регионе прошел дождь со снегом. По сведениям ЕДДС Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. Ожидаются сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33-37 метров в секунду. Ранее сообщалось, что семь сел края остались без света.