Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следующий по маршруту Москва – Симферополь, с неисправностью на борту в понедельник вечером благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова.

"30 апреля в процессе выполнения захода на посадку самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следующего по маршруту Домодедово – Симферополь, экипажем была выявлена техническая неисправность. По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы. В 19.53 самолёт произвёл посадку штатно и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки", — сообщил источник.

Рейс U6 33 выполнялся лайнером А-321, на борту было более 200 пассажиров, пострадавших в результате нет, отметил источник. Характер неисправности на борту не сообщается.

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