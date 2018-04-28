Под Оренбургом жители почувствовали запах серы из-за аварии на нефтепроводе

УФА, 28 апр — РИА Новости. Запах сероводорода распространился в субботу по территории пяти населенных пунктов под Оренбургом из-за разгерметизации нефтепровода, автобусы для эвакуации жителей готовы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, в 11.30 в МЧС поступило сообщение о разгерметизации нефтепровода в 2 километрах от села Паника. "Сильный запах сероводорода ощущался в пяти населенных пунктах: в поселке Экодолье, Ивановских садах, в двух жилых комплекса Приуралье и Перовский и в селе Паника. Для возможной эвакуации населения подготовлены автобусы администрации города Оренбург", — сообщает ведомство.

По данным МЧС, на месте работают три передвижные лаборатории для определения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Спасатели рекомендуют жителям поселка, оказавшимся в зоне происшествия, по возможности не выходить из дома, закрывать окна и форточки и следить за сообщениями МЧС.

В ГУМЧС добавили, что аварийный участок отсечен, сероводород дальше по воздуху не распространяется.