Краснодарский курсант рассказал, как посадил поврежденный самолет

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманов рассказал, что принял решение посадить поврежденный самолет "на брюхо", потому что спасал дорогостоящую машину.

Накануне Еманов выполнял полет на учебном самолете Л-39. Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель влетела птица и повредила силовую установку. Еманов, мгновенно оценив обстановку, посадил самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси.

"Быстро в моей голове я вспомнил все те действия, которые мы отрабатывали на тренажерах при подготовке к полету. Я просто знал, что делать. И я не покинул машину, потому что спасал эту дорогостоящую технику", — сказал курсант в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Еманова, в момент удара он не сразу понял, что это происходит в реальности, но "быстренько пришел в себя".