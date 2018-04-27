ФСБ заявила о задержании террористов, управляемых через Telegram

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Задержанные ФСБ боевики, состоявшие в спящей ячейке террористической группировки "Исламское государство"*, получали указания из Сирии через Telegram, сообщает спецслужба в пятницу.

ФСБ сообщила о пресечении деятельности четырех членов ИГ*, которые планировали совершить теракты в московском регионе.

"При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера "Telegram", — говорится в сообщении силовиков.

Сотрудники спецслужб выявили пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя. В этом городе также прошли обыски, в ходе спецоперации были задержаны 20 человек.

Кроме того, силовики изъяли религиозно-экстремистскую литературу, а также средства связи, которыми террористы пользовались "для общения с зарубежными эмиссарами".

* Террористическая организация, запрещена в России