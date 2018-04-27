Уголовное дело возбудили после гибели детей при пожаре в Брянской области

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после гибели двух детей дошкольного возраста при пожаре в частном доме в Брянской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Брянской области, еще два человека пострадали.

По данным ведомства, возгорание дома произошло в селе Борщово Погарского района вечером 26 апреля.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи осмотрели место происшествия, сейчас продолжаются допросы свидетелей. Для выяснения причин пожара и гибели людей назначены необходимые экспертизы.