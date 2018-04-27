В Приморье потушили крупный пожар на лесозаготовительном комплексе

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Спасатели спустя 12 часов потушили пожар площадью 2 тысячи квадратных метров на лесозаготовительном комплексе в Чугуевском районе Приморского края, сообщает региональное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в четверг в 17.40 (10.40 мск). Горели гараж и складированные штабеля леса. Пожар был локализован, обошлось без пострадавших.

"В 05.30 (22.30 мск 26 апреля) пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы распространения огня на вблизи расположенные объекты нет. Пожар тушили 20 человек и 10 единиц техники.