Челябинец получил два года условно за стрельбу по "скорой" из пневматики

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам условно жителя Челябинска, который в марте стрелял из пневматического оружия по машине скорой помощи во дворе дома, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
"Калининский районный суд Челябинска… приговорил виновного к лишению свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 3 года с возложением определенных обязанностей на период испытательного срока", — говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что в суде обвиняемый признал вину, возместил причиненный ущерб, раскаялся, а уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.