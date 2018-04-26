Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев

УФА, 26 апр – РИА Новости. Почти 250 человек, в том числе почти 60 новорожденных, были эвакуированы при пожаре в роддоме в Уфе, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о срабатывании сигнализации в здании республиканской клинической больнице имени Куватова на улице Достоевского в Уфе поступило в 02.35 (0.35 мск). На место были направлены силы по рангу пожара №3.

"По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома", — сообщает МЧС. По словам представителя МЧС Башкирии, во время тушения пожарные обнаружили еще 25 человек, в том числе двое детей, все они эвакуированы.

Спасатели потушили возгорание в 03.28 (1.28 мск).

"На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. На ликвидации пожара работали 18 единиц техники и 51 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Он отметил, что жертв удалось избежать благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации, слаженным действиям персонала и своевременному прибытию пожарных.