В Москве восемь строителей заболели кишечной инфекцией

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Начато эпидемиологическое расследование по факту заболеваемости кишечной инфекцией восьми строителей, четыре из которых госпитализированы, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости острой кишечной инфекции среди строительных рабочих компании ООО "МАКРО" в Центральном административном округе города Москвы сотрудниками управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обследовании очага инфекции были отобраны пробы продуктов питания, воды, взяты смывы с инвентаря и рабочего оборудования, проведен отбор биологического материала на предмет возбудителей острых кишечных инфекций.

По предварительным данным, четыре из восьми пострадавших госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве, добавляется в сообщении.